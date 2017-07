ALITALIA: PALEARI, DATA ROOM SI CHIUDE 21/7, COMPAGNIA PIENAMENTE OPERATIVA

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Si chiuderà il 21 luglio la 'data room' per i potenziali acquirenti di Alitalia. A confermare la scadenza nell'ambito della procedura di cessione della compagnia, è stato il commissario straordinario di Alitalia, Stefano Paleari, parlando a margine della presentazione della relazione dell'Authority dei Trasporti. "Tutto procede secondo il nostro calendario", ha assicurato Paleari il quale ha anche sottolineato come la gestione commissariale "sia sempre impegnata a garantire la piena operatività dei voli della compagnia". "Resta il termine del 21 luglio per la chiusura della data room", ha riferito Paleari spiegando che, una volta chiusa questa fase di analisi dei dati delle compagnia, quelle che arriveranno dai potenziali acquirenti "no sono offerte vincolanti in senso stretto ma proposte che aiuteranno i commissari a formulare il programma che conterrà indicazioni industriali". Intanto, "siamo in piena operatività e registriamo ottimi coefficienti di riempimento", ha riferito Paleari. Quanto poi a rumors di stampa, secondo i quali vi sarebbe una diversa identità di vedute tra gli altri due commissari, Luigi Gubitosi ed Enrico Laghi, "non mi risulta proprio", ha tagliato corto Paleari.