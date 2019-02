7 febbraio 2019- 11:13 Alitalia: Paleari, in 2019 previsto mol in pareggio

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "La compagnia non è ancora profittevole ma il mol è migliorato da -397 milioni di euro del 2016 a -153 milioni dell'anno scorso e prevediamo per il 2019 di arrivare al pareggio". E' l'indicazione che giunge dal commissario straordinario di Alitalia, Stefano Paleari, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. "Questo significa che quest'anno la liquidità andrà a finanziare solo gli investimenti che stimiamo in 220-240 milioni di euro", dice.Quanto alla cassa, spiega Paleari, "controlliamo la liquidità quotidianamente. A fine gennaio, A fine gennaio eravamo a 474 milioni di euro di cassa a cui però si devono aggiungere tutti i depositi in garanzia. E' chiaro che più il tempo passa, più la cassa si consuma benché a un ritmo inferiore rispetto al passato. Il tempo consuma ma non esaurisce. Non c'è alcun problema di continuità. Il prestito ponte è un'operazione di mercato nel rispetto delle regole europee".