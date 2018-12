4 dicembre 2018- 18:06 Alitalia: Pellecchia (Cisl), bene convocazione, no fughe in avanti

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - “Bene la convocazione del Ministro in merito ad Alitalia”. A dichiararlo Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl relativamente alla convocazione dei sindacati al Ministero dello Sviluppo per il 12 dicembre. “Ci auguriamo – prosegue Pellecchia - che nel corso di questa riunione vengano fornite finalmente maggiori certezze rispetto a quanto anticipato il 12 ottobre scorso dal Ministro stesso. Ci aspettiamo cioè di sapere se sono stati trovati investitori, se è stato individuato il partner industriale, se l’Antitrust si è espressa sul progetto di rilancio, quale sarà l’effettivo ruolo di Fs e attendiamo rassicurazioni rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Ribadiamo - conclude Pellecchia - che in questa vicenda le fughe in avanti non servono a nessuno e di sicuro non giovano alle lavoratrici e ai lavoratori, i quali in questo periodo di commissariamento ce la stanno mettendo tutta per portare l’azienda in acque sicure”.