ALITALIA: PIù VOLI ROMA-SAN PAOLO, +42% POSTI IN STAGIONE INVERNALE

12 giugno 2017- 16:46

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Più collegamenti diretti tra Italia e Brasile nella stagione invernale 2017-2018. Alitalia incrementerà da 14 a 20 il numero dei propri voli settimanali sulla rotta Roma-San Paolo. Il rafforzamento dell’offerta è conseguenza della forte domanda di mercato, 326 mila persone in media viaggiano fra l’Italia e San Paolo ogni anno, ed è anche legato alla ripresa dell’economia brasiliana che ha determinato un significativo miglioramento delle performance del volo Alitalia per San Paolo. Su questa rotta Alitalia offrirà il 42% di posti in più e, complessivamente, durante il prossimo inverno la compagnia italiana opererà un totale di 34 voli settimanali fra l’Italia e il Brasile: 20 su San Paolo e 14 su Rio de Janeiro. Inoltre, gli accordi commerciali con alcune compagnie aeree locali (Gol, Latam Airlines e Avianca Brazil) permettono ai passeggeri Alitalia di proseguire il loro viaggio da San Paolo verso 39 destinazioni in Brasile e in Sud America. Dal 9 novembre, ogni lunedì, giovedì e domenica, la Compagnia Italiana offrirà ai passeggeri un secondo volo in partenza da Roma Fiumicino alle ore 10.30, con arrivo a San Paolo alle ore 19.50 locali. Dalla metropoli brasiliana, il volo Alitalia decollerà alle ore 22.30 locali per atterrare a Roma Fiumicino alle 12.30 del giorno successivo.