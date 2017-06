ALITALIA: PIù VOLI ROMA-SAN PAOLO, +42% POSTI IN STAGIONE INVERNALE (2)

12 giugno 2017- 16:46

(AdnKronos) - Il nuovo servizio si aggiunge al consueto collegamento quotidiano in partenza alle 22.05 da Roma Fiumicino (atterraggio a San Paolo alle ore 7.25 locali del giorno successivo) e alle 17.15 locali da San Paolo (arrivo a Roma Fiumicino alle 7.15 del giorno successivo). Gli orari di questi voli consentono ai passeggeri Alitalia di raggiungere più facilmente il Brasile da 19 aeroporti italiani e da 41 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia, con un miglioramento dei tempi di connessione attraverso l’hub Alitalia di Roma Fiumicino. Tutti i collegamenti con San Paolo sono effettuati con aerei Boeing B777 da 293 posti, divisi in tre classi di servizio (Business, Premium Economy ed Economy), con allestimenti di cabina completamente rinnovati. Durante la stagione invernale 2017/2018 Alitalia effettuerà 68 voli andata e ritorno alla settimana fra l’Italia e sei destinazioni in America Latina: San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Città del Messico, Santiago del Cile e L’Avana..