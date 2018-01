ALITALIA: POLETTI, ESAMINARE PROPOSTE IN CAMPO, VALUTARE CREDIBILITà

11 gennaio 2018- 19:02

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Credo che vadano esaminate tutte le proposte in campo su Alitalia, oltre a quella di Lufhtansa. Bisogna guardarle tutte e nella valutazione bisognerà tener conto della natura di chi fa la proposta e la sua credibilità anche dal punto di vista dell'assetto occupazionale". Ad affermarlo a 'Sky Tg24' è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. "Bisogna riconoscere anche il buon lavoro dei Commissari che stanno dimostrando la capacità della compagnia di stare sul mercato. Bisogna dare una valutazione equa di questa situazione e non pensare di buttare via le cose. Bisogna avere i piedi per terra", sottolinea Poletti.