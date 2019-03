12 marzo 2019- 12:00 Alitalia: premiata per migliore Business Class

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Per i viaggiatori d’affari Alitalia offre la migliore Business Class e la compagnia italiana è anche il vettore preferito nei voli in Europa e verso le Americhe. È questo l’esito della sesta edizione degli IMA, Italian Mission Awards 2019, il premio italiano dedicato al business travel. Nel corso della cerimonia degli IMA 2019, che si è svolta ieri sera a Milano, Alitalia ha ricevuto tre riconoscimenti quale “Migliore business class”, “Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – rotte verso l’Europa” e “Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – rotte verso le Americhe”.A ritirare i tre premi durante la serata di gala, Emiliana Limosani, Vice President Business Travel Sales and Commercial Partnerships di Alitalia, "si tratta di tre riconoscimenti di cui siamo particolarmente orgogliosi - aggiunge - perché assegnati dalla fascia più esigente del mercato. La nostra scelta di costituire una divisione dedicata ai viaggiatori d’affari si è dimostrata vincente e i tre premi vinti agli IMA 2019 confermano il grande apprezzamento da parte del mondo del business travel verso Alitalia, sia per l’offerta di collegamenti con l’Europa e il Mondo, che per l’affidabilità delle operazioni e per l’eccellenza del servizio. In più, i viaggiatori d’affari sanno che solo a bordo dei nostri voli trovano quel calore e quella accoglienza tipica italiana che ci contraddistinguono da sempre".I tre riconoscimenti per Alitalia sono arrivati grazie alle preferenze della giuria di IMA, composta da 11 travel manager di multinazionali e grandi aziende italiane, a cui si sono aggiunti i voti online dei lettori di MISSION – LA RIVISTA DEI VIAGGI D’AFFARI. La giuria e i votanti online hanno potuto esprimere il loro gradimento in numerose categorie di gara che spaziavano dal trasporto aereo alle catene alberghiere, dall’autonoleggio alle travel technologies.