ALITALIA: PRODI, SENZA STRATEGIA PRECISA E UN'ALLEANZA NON SI SALVA

2 maggio 2017- 19:47

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Renzi vuole salvare Alitalia? "Lasci stare che cosa pensa Renzi, io su Alitalia ho dato un'analisi chiarissima, sui problemi del passato e di oggi, se non c'è una strategia precisa e un'alleanza, l'Alitalia non si salva". Lo dice Romano Prodi a Di Martedì. "Non si salva nemmeno se non c'è un cambiamento nell'atteggiamento di dipendenti e di dirigenti, questo è evidente. La soluzione deve essere urgente, se ne devono rendere conto tutti, i dipendenti e i sindacati anche perché l'opinione pubblica sta proprio cambiando”, aggiunge l'ex-premier.