11 gennaio 2019- 12:51 Alitalia: prosegue crescita ricavi passeggeri, +7% in 2018(2)

(AdnKronos) - L’incremento, ottenuto senza ampliamento della flotta, è stato registrato, spiega Alitalia in una nota, in tutti i settori del network (domestico, internazionale e intercontinentale) ed è stato possibile grazie al miglioramento del prodotto offerto in termini di segmento (in particolare l’area corporate), frequenze e performance operative, di cui il secondo posto in Europa per regolarità e puntualità costituiscono un’ottima sintesi. Positivi i risultati anche per quanto riguarda il numero dei passeggeri: nel mese di dicembre Alitalia ha trasportato 1.572.257 viaggiatori con una crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel 2018 il totale dei passeggeri è stato di 21.491.659 (+0,9% rispetto al 2017). L’aumento è stato determinato, in particolare, dalla crescita record del lungo raggio che, con 2.722.050 passeggeri trasportati nell’anno, ha registrato un incremento dell’7,1% rispetto al 2017. In crescita anche i ricavi legati al settore cargo, aumentati a dicembre del 4% rispetto allo stesso mese del 2017. Tale crescita si è attestata al 9,3% su base annua.