ALITALIA: RADICALI, STOP USO SOLDI PUBBLICI, AIUTARE PERSONE

26 aprile 2017- 19:47

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Bisogna porre fine all'esborso di soldi pubblici che in questi anni è servito soltanto a protrarre l'agonia di Alitalia. La concorrenza è un bene comune, questo va riconosciuto se si vuol fare l'interesse dei cittadini, non dei manager di aziende che non stanno più in piedi". Ad affermarlo in una nota è Riccardo Magi, il segretario di Radicali Italiani, commentando la vicenda di Alitalia."Se si sprecano fiumi di denaro pubblico, come è successo in questi anni per tentare di salvare Alitalia -sottolinea-, è normale che poi non ci siano soldi per aiutare tutti i cittadini che perdono il lavoro e che i fondi per il sostegno al reddito bastino appena per 400mila famiglie, mentre nel nostro paese ce ne sono un milione e mezzo in condizioni di povertà assoluta. Bisogna aiutare le persone, intervenire sulle fragilità, non sussidiare aziende ormai fallite. E' una questione di visione complessiva del governo di un paese", conclude.