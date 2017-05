ALITALIA: RAFFORZA COLLABORAZIONE CON AEROLINEAS ARGENTINAS

25 maggio 2017- 15:58

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Alitalia e Aerolineas Argentinas, compagnie aeree partner dell’alleanza SkyTeam, rafforzano la loro collaborazione commerciale siglando un accordo di codeshare. Già attivo sui sistemi di vendita, l’accordo consentirà di offrire ai rispettivi passeggeri un maggior numero di collegamenti diretti fra l’Italia e l’Argentina, oltre a un totale di 75 destinazioni in Italia, Europa, Medio Oriente, Argentina e Sud America raggiungibili con i voli delle due compagnie. La nuova intesa Alitalia-Aerolineas Argentinas porterà anche importanti vantaggi ai soci del programma di fidelizzazione MilleMiglia che potranno infatti guadagnare e spendere miglia anche sulla rete di collegamenti di Aerolineas Argentinas; i membri dei club frequent flyer potranno usufruire dei benefici a loro dedicati in tutti gli aeroporti dove la compagnia argentina opera. Inoltre, dal mese di settembre, Alitalia impiegherà su tre delle sette frequenze settimanali della Roma-Buenos Aires il Boeing 777-300ER, la nuova ammiraglia della compagnia italiana che, con i suoi 382 posti, consentirà un incremento dell’offerta di posti su questa rotta del 13%. Alitalia rafforza la propria offerta in Sud America applicando il codice “AZ” al collegamento giornaliero (da luglio) Roma-Buenos Aires di Aerolineas Argentinas – in aggiunta al volo Alitalia – e ai voli della compagnia argentina da Buenos Aires verso 42 destinazioni domestiche e sudamericane.