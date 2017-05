ALITALIA: RAFFORZA COLLABORAZIONE CON AEROLINEAS ARGENTINAS (2)

25 maggio 2017- 15:58

(AdnKronos) - Tra queste: Rosario, Córdoba, Iguazú, Bariloche, Ushuaia, Mar del Plata, Santiago del Cile, Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Lima (Perù). Allo stesso modo, Aerolineas Argentinas amplia la propria offerta applicando il codice “AR” al collegamento giornaliero Buenos Aires-Roma di Alitalia e ai voli effettuati dalla Compagnia Italiana verso 33 destinazioni in Italia, Europa e Medio Oriente (tra cui: Venezia, Firenze, Napoli, Madrid, Barcellona, Atene, Berlino e Abu Dhabi). Nel 2016 Alitalia ha incrementato la propria offerta di collegamenti in Centro e Sud America, inaugurando nuovi voli diretti per Santiago del Cile, Città del Messico e L’Avana.