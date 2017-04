ALITALIA: RENZI, NON PUò ESSERE LASCIATA ANDARE IN MALORA (2)

29 aprile 2017- 12:56

(AdnKronos) - "Per vent'anni -ha sottolineato Renzi- su Alitalia sono state fatte scelte non sempre giuste, con un eufemismo. L'operazione Etihad aveva un senso, una logica, io stesso l'ho sostenuta e incoraggiata. L'operazione per responsabilità diffuse è sostanzialmente andata male. Oggi però, anche dopo il referendum, non possiamo dire si chiude Alitalia, oppure si fa lo spezzatino, oppure, peggio ancora, si dice i dipendenti hanno votato no al referendum per cui adesso li puniamo. Questo atteggiamento sarebbe allucinante, anche perchè quei dipendenti hanno fatto sacrifici per anni, hanno comunque una grande professionalità e sono dipendenti che non hanno gli stessi privilegi che avevano vent'anni fa".