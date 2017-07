ALITALIA: RIGGIO, NO PROBLEMI CASSA, BENE GESTIONE COMMISSARI

5 luglio 2017- 13:24

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Nessun problema di cassa e nessuna criticità a livello operativo: l'Enac promuove la gestione commissariale di Alitalia e ad esprimere una giudizio "molto positivo" è il presidente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, che "monitora costantemente" la situazione dell'aviolinea. "La settimana scorsa - ha detto Riggio parlando a margine del convegno del centro studi Demetra - abbiamo fatto una verifica con la compagnia. Non ci sono problemi di cassa e l'estate sta andando bene, soprattutto per l'intercontinentale"."I commissari stanno svolgendo un'azione di contrasto ai costi e hanno messo in campo interventi con prospettive di aumento dei ricavi. Se si trova un equilibrio - ha sottolineato Riggio - è più facile trovare un compratore e potenzialmente ci sono diversi compratori. Il lavoro dei commissari è molto ben fatto e noi stiamo monitorando costantemente". "Mi sembra, insomma, che tutto stia funzionando e questo sia per la qualità dei commissari, e su questo non c'erano dubbi, che per le azioni concrete che stanno mettendo in campo. Non ci risultano criticità, gli indici operativi sono positivi", ha evidenziato ancora Riggio. "Ora, avremo presto -ha annunciato infine- un incontro con tutte le compagnie per la stagione estiva, per poi tracciare un bilancio, come di consueto, a fine stagione".