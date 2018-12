18 dicembre 2018- 18:10 Alitalia: rinnova partnership con American Express

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - American Express Italia e Alitalia hanno rinnovato il loro rapporto di partnership. La sinergia, che proprio in questi giorni compie vent’anni, proseguirà e continuerà a creare valore aggiunto per i viaggiatori che hanno deciso di diventare titolari delle Carte Cobrand Alitalia American Express Verde, Oro e Platino. Le Carte Alitalia American Express non rappresentano solo un metodo di pagamento, ma consentono di accedere a una serie di benefici e coperture assicurative utili a casa o in viaggio. Grazie alla partnership con Alitalia, ogni acquisto effettuato con American Express si trasforma in viaggio: con le spese di tutti i giorni, infatti, i clienti accumulano miglia per richiedere poi biglietti premio. I possessori di Carta Alitalia American Express hanno poi l’ulteriore vantaggio di poter usufruire di un viaggio premio in più per un accompagnatore. Tra gli altri benefici, inoltre, ci sono l’acceleratore per l’accumulo di Miglia Standard e Qualificanti (per tutte le Carte), l’accesso immediato ai club esclusivi e a rinnovi agevolati (per le Carte Alitalia American Express Oro e Platino) e la restituzione del 20% delle Miglia per l’acquisto dei biglietti premio (per Carta Alitalia American Express Verde). La nuova partnership punta ad ottimizzare l’esperienza dei titolari di Carta Alitalia American Express con un focus importante sull’acquisizione dei clienti tramite il canale online. Inoltre, in linea con le novità introdotte da Amex negli ultimi mesi, ci sarà una continua attenzione al Customer Journey sempre più mobile grazie all’applicazione Amex IT e alla sua nuova funzionalità, introdotta il 19 novembre, Amex Offers che permette di avere in un unico luogo offerte e buoni da usufruire negli esercizi commerciali e di ricevere lo sconto direttamente in estratto conto. I punti di forza di Offers sono la concentrazione delle offerte in un unico luogo, la personalizzazione delle offerte in base alle proprie abitudini di spesa e una mappa che consiglia al Titolare dove si trova l’offerta più vicina a lui.