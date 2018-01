ALITALIA: RISIKO EUROPEO, SPUNTA AIR FRANCE E LUFTHANSA CHIEDE TAGLI/ADNKRONOS

11 gennaio 2018- 18:53

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Grandi manovre in Europa per Alitalia. Nel risiko della vendita dell'ex compagnia di bandiera italiana, si affaccia ora anche Air France-Klm mentre, intanto, Lufthansa in una lettera ufficiale inviata al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, fissa le sue condizioni: prima una profonda ristrutturazione, e quindi tagli significativi, poi l'acquisizione. E', dunque, sempre più caldo il dossier Alitalia, che si arricchisce di nuovi colpi di scena. Il primo è la notizia di una possibile discesa in campo di Air France-Klm, finora rimasta fuori dai giochi, a dieci anni esatti da quando, nel gennaio 2008, l'ex numero uno Jean Cyril Spinetta dava il via alla 'campagna' d'Italia. A sorpresa, dunque, il colosso franco-olandese potrebbe essere interessato a rilevare, insieme a Delta e a EasyJet, il vettore italiano. Dal quartier generale di Roissy, si registra soltanto una laconica dichiarazione: "Non facciamo commenti su questi rumors di mercato", riferisce un portavoce.Ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, il possibile ritorno di fiamma di Air France-Klm non sembrerebbe cogliere di sorpresa alcuni addetti ai lavori transalpini. Secondo fonti di settore francese, interpellate dall'Adnkronos, "c'è una complementarità in termini di network" tra Air France-Klm e Alitalia. "Il mercato italiano -spiegano- è uno dei più appettibili e resta il terzo in Europa. E' sicuramente interessante e sarebbe un peccato che Air France - Klm si lasciare scappare questa opportunità".