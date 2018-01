ALITALIA: RISIKO EUROPEO, SPUNTA AIR FRANCE E LUFTHANSA CHIEDE TAGLI/ADNKRONOS (3)

11 gennaio 2018- 18:53

(AdnKronos) - Fin dalla sua discesa in campo, Lufthansa ha sempre parlato di una 'nuova Alitalia', profondamente ristrutturata. Un lavoro, che sottolinea la compagnia tedesca, spetta alla trojka commissariale. Un nuovo incontro, è ora previsto la prossima settimana. Ma come spiegano fonti vicine al dossier, la ristrutturazione di Alitalia chiesta da Lufthansa è da collocarsi in una fase successiva all'eventuale firma di un impegno di acquisto, come avviene in questo tipo di acquisizioni; prima, infatti, deve avvenire il signing, ovvero il pre-accordo, che impegna il potenziale acquirente ad acquistare. Successivamente, dopo il via libera dell'Antitrust può partire la ristrutturazione, che sarà fatta in base alla negoziazione raggiunta tra le parti. Passo successivo è poi quello del closing, cioè il perfezionamento dell'accordo di acquisto. “La ristrutturazione chiesta da Lufthansa è importante. Queste sono parole che come rappresentanti dei lavoratori e a difesa del lavoro e dell’occupazione del nostro Paese - si affretta a dire il segretario nazionale della Fit -Cisl Emiliano Fiorentino - non possiamo ascoltare e tantomeno accettare". E, auspica, "ci auguriamo che il Governo farà meglio comprendere che acquistare una parte delle quote della nostra compagnia aerea è sicuramente una grande opportunità di crescita e sviluppo per tutti, che non può essere ricondotta a una mera operazione speculativa”.