ALITALIA: ROMITI, GRANDE DISAPPUNTO PER STOP ROMA-PECHINO

23 gennaio 2018- 13:57

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Grande disappunto" della Fondazione Italia- Cina per la notizia della sospensione del collegamento Alitalia tra Roma e Pechino. A manifestarlo è il presidente Cesare Romiti, in una nota. "Comprendo ovviamente le questioni di convenienza della compagnia di bandiera e la sua richiesta di slot più vantaggiosi per la tratta, ma mi sorprende - sottolinea - che non ci sia stato da parte del governo italiano un intervento per scongiurare questa decisione, che danneggia fortemente i rapporti tra i nostri due Paesi non solo in ottica di scambi economici ma anche turistici, visto che avviene proprio a pochi giorni dall’inaugurazione dell’anno del turismo Europa-Cina". "Mi auguro che si riesca a evitare la sospensione annunciata per fine marzo e si possa trovare una soluzione in accordo con tutti gli attori coinvolti, per il bene delle relazioni bilaterali. Un silenzio assoluto non fa certo bene al sistema Italia”, conclude Romiti.