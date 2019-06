12 giugno 2019- 12:22 Alitalia: Ruggeri, 'Di Maio fa melina e 11mila famiglie tremano'

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Dunque... se non ho capito male, il ministro del Lavoro che mai ha lavorato in vita sua, è ben lontano dal finire il lavoro su Alitalia, che di fatto è infrastruttura strategica per una nazione che ambisca a fare soldi col turismo". Lo dice Andrea Ruggeri di Forza Italia. "Vuole darla ai Benetton, cioè gli stessi che solo qualche mese fa, all'indomani del crollo del Ponte di Genova (eventualità a sua volta definita da Grillo 'una favoletta') aveva sostanzialmente definito assassini cui togliere la concessione, che invece -e ovviamente- ancora hanno?". "Intanto, Atlantia smentisce, Di Maio farfuglia, e 11mila famiglie di altrettanti dipendenti, osservano terrorizzati. Più che dalle 'parole ai fatti', dai 'fatti alle parole", conclude.