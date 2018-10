26 ottobre 2018- 19:31 Alitalia: rush finale per offerta Fs, faro su mosse Delta/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ieri la compagnia, riferiscono Anpac e Anpav, Alitalia ha abbassato la propria richiesta di 20 unità sulla categoria piloti e 20 sulla categoria assistenti di volo, quindi 100 comandanti, 80 piloti, 400 hostess e steward. La iniziale richiesta aziendale di nuova cassa, a partire dal primo novembre, interessava 620 naviganti, di cui 100 comandanti, 100 piloti e 420 assistenti di volo.“Pur ritenendo l’analisi di dettaglio utile e l’apertura aziendale in direzione riduzione delle eccedenze positiva, i numeri rimangono distanti da una possibile sostenibilità e ancora slegati dal processo di riorganizzazione complessiva di cui non si hanno ancora notizie a pochi giorni dalla chiusura del bando per la presentazione delle offerte vincolanti”, sottolineano Anpac e Anpav.Per l'Associazione nazionale piloti, "non ci sono esuberi di comandanti e piloti" e per questo, va sospesa la cassa integrazione della categoria. Nessun passo avanti poi neanche al tavolo tecnico del personale di terra. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, l'azienda ha ridotto da 950 a 900 la richiesta di cigs. Ancora troppo poco, dicono i sindacati, mentre è ancora da sciogliere il nodo della cassa integrazione a zero ore. La strada per un accordo, insomma, sembra essere ancora in salita.