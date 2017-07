ALITALIA: RYANAIR, C'è UN PERCORSO SERIO, COMPAGNIA HA POTENZIALITà

27 luglio 2017- 14:19

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Alitalia è una compagnia che "ha del potenziale". L'importante è che ora, a differenza di quanto è avvenuto in passato, siano "posti al centro i suoi interessi e al centro siano Roma e l'Italia". A sottolinearlo è stato il chief operating officer di Ryanair, David O'Brien, che nel corso di una conferenza stampa a Roma, ha confermato la presentazione di un'offerta non vincolante. "I dettagli saranno resi noti più avanti. Ora non possiamo parlare molto per rispetto nei confronti dei commissari", ha premesso il manager interpellato sui contenuti della proposta. "E' un processo molto serio, condotto da persone serie", ha evidenziato."E' molto importante - ha detto O'Brien - che da questo processo emerga un'Alitalia sana. Ora lo sforzo deve concentrarsi su Roma e l'Italia mentre prima era concentrato era legato" alle partnership che facevano gli interessi di Parigi o Abu Dhabi.