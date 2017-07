ALITALIA: RYANAIR IN PISTA, PRESENTATA OFFERTA NON VINCOLANTE

24 luglio 2017- 18:23

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Anche Ryanair scopre le carte e annuncia ufficialmente di essere in corsa per Alitalia. Nel novero della decina di proposte arrivate, il vettore low cost irlandese è il secondo 'pretendente' a dichiarare, dopo Etihad, di aver presentato un'offerta non vincolante entro il termine del 21 luglio, fissato dalla procedura di gara. "Abbiamo un interesse sincero per la sopravvivenza di Alitalia", ha detto il cfo di Ryanair Neil Sorahan presentando oggi i risultati trimestrali dell'aviolinea. "E' importante che l'attività di lungo raggio continui. Ryanair è pronta a offrire la sua collaborazione", ha sottolineato il manager aggiungendo poi di "non potere dire altro se non che pensiamo che sia giusto partecipare a questo processo". Prima a rompere gli indugi era stata Etihad già venerdì scorso. La compagnia di Abu Dhabi, cui faceva capo il 49% di Alitalia Sai, aveva fatto sapere di essere aperta a esaminare tutte le opzioni per "mantenere e rafforzare potenzialmente" i legami tra le due compagnie. E, secondo indiscrezioni, Etihad e Ryanair sarebbero, insieme a Lufthansa e EasyJet, le compagnie che avrebbero presentato una proposta non vincolante per l'acquisizione di Alitalia nel suo complesso. Mentre la compagnia emiratina e quella irlandese si sono 'sbilanciate' manifestando pubblicamente il loro intenzioni, pur mantenendo il riserbo sui contenuti dell'offerta, da Lufthansa ed Easyjet, al momento, non trapela ancora nulla.