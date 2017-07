ALITALIA: RYANAIR IN PISTA, PRESENTATA OFFERTA NON VINCOLANTE (2)

24 luglio 2017- 18:23

(AdnKronos) - Se venissero confermate le indiscrezioni relative a proposte che puntano all'acquisizione di Alitalia nel suo complesso, questo consentirebbe di fugare, almeno per ora, i timori della vigilia sul rischio di un possibile spezzatino. Nelle loro proposte, infatti, i potenziali acquirenti dovevano pronunciarsi su una delle tre opzioni previste dal bando di gara: vendita in blocco; ristrutturazione economico-finanziaria; cessione dei singoli asset. E non poca era la preoccupazione che quest'ultima fosse la scelta dei soggetti in campo. L'arrivo delle proposte non vincolanti ha dato il via a una nuova e serrata fase della procedura di gara. I tre commissari straordinari di Alitalia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, con il supporto dell'advisor Rothschild, si sono messi subito al lavoro per esaminare le proposte arrivate venerdì scorso. Analisi che sta proseguendo in vista della predisposizione dell'indirizzo di programma dell'amministrazione straordinaria, che indicherà la strada che la gestione commissariale intende percorrere e che verrà inviata al Mise entro questa settimana. Una volta ottenuto il via libera dal dicastero di Via Veneto, verrà pubblicato il bando di gara nei primi giorni di agosto, che definirà la nuova tabella di marcia in in vista della presentazione delle offerte vincolanti entro ottobre prossimo.