6 marzo 2019- 17:20 Alitalia: Saltamartini, 'bene Di Maio su piano entro 31 marzo'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Finalmente entro il 31 marzo sarà definito il piano industriale di Alitalia così come confermato oggi alla Camera dal Ministro Di Maio in occasione del Question Time". Ad affermarlo in una nota è la deputata della Lega Barbara Saltamartini, Presidente della Commissione Attività produttive della Camera."Pensare più ad un rilancio che ad un salvataggio della compagnia di bandiera, così come fatto negli ultimi anni dai governi di sinistra, mi sembra un ottimo punto di partenza - sottolinea l'esponente leghista - sia per tutelare i livelli occupazionali sia per portare avanti le trattative con le aziende pronte a diventare partner societari. L'individuazione di un nuovo player come Ferrovie dello Stato italiane può garantire alla compagnia di tornare ad essere competitiva e al contempo strategica per lo sviluppo del Paese: l'alta velocità riveste un ruolo fondamentale per i sistemi di fideraggio che oggi non possono più essere garantiti dal solo trasporto aereo". Il servizio combinato treno-aereo, aggiunge, "può, pertanto, rappresentare un incremento importante. Inoltre, privilegiando la scelta dei vettori Delta Airlines ed Easyjet, si potrebbe ottenere un doppio risultato: da una parte alimentare i voli a lungo raggio grazie ad una delle più grandi e solide compagnie aree mondiali e, dall'altra, favorire il low cost con una compagnia che ha una flotta identica alla nostra e quindi in continuità con i nostri standard di qualità".