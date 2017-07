ALITALIA: SARDEGNA STRATEGICA MA NUOVO BANDO NON SOSTENIBILE

11 luglio 2017- 14:59

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Alitalia "continuerà ad operare regolarmente su Cagliari e, fino a scadenza dell’attuale bando, anche su Alghero". A precisarlo in una nota è la stessa compagnia in merito al bando per la Continuità territoriale con la Sardegna. Alitalia "continua a ritenere strategica la presenza in Sardegna e con tale spirito attenderà i prossimi passi dei soggetti istituzionali preposti, fiduciosa nel fatto che possano essere trovate soluzioni idonee in tempi rapidi".Il bando, si legge nella nota, "prevedeva condizioni in forte discontinuità rispetto a quelle esistenti. Per le rotte non assegnate (da e per Cagliari) ciò comportava un significativo incremento della capacità e della complessità operativa a fronte di un aumento della compensazione tariffaria fortemente non proporzionato. Alitalia ha dunque valutato che le condizioni previste nel bando non fossero compatibili con il presupposto della sostenibilità economica. La Compagnia, pertanto, non ha presentato alcuna offerta".Alitalia conferma in ogni caso "il proprio interesse nel continuare a servire la Sardegna con attenzione e sensibilità verso le esigenze di mobilità delle comunità locali".