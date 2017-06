ALITALIA: SCARAMELLA, RIPERCUSSIONI SU AEROPORTI SENZA SOLUZIONE POSITIVA

Roma, 6 giu.(AdnKronos) - La crisi di Alitalia avrà una "ripercussione ovvia sugli aeroporti, ma non nell'immediato, se non dovesse esserci una soluzione positiva a questo momento di crisi". Lo afferma il presidente dell'Enav, Roberto Scaramella, parlando a margine della presentazione del rapporto annuale dell'Enac."L'azienda ha già attraversato momenti di crisi analoga e ne è uscita fuori", ricorda Scaramella. "Siamo molto fiduciosi sulle capacità dei commissari e di tutto il personale Alitalia" per poter affrontare anche questa crisi "in modo positivo. In modo tale che il traffico aereo in Italia non abbia ripercussioni, e che un paese come il nostro possa ancora contare su una compagnia aerea di riferimento".