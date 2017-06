ALITALIA: SI STRINGE SU ESAME OFFERTE, FUMATA NERA SU CIGS/ADNKRONOS

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Si stringono i tempi dell'esame delle 33 manifestazioni di interesse per Alitalia mentre, intanto, scatta il ricorso alla cigs che per oltre 300 dipendenti di terra sarà a zero ore. Nel venerdì nero dello sciopero dei trasporti, che ha costretto Alitalia a cancellare 160 voli, è arrivata al ministero del Lavoro la fumata nera sulle procedure applicative della cassa integrazione straordinaria annunciata dalla compagnia per 1358 lavoratori. Come era nelle previsioni, azienda e sindacati hanno siglato un verbale di mancato accordo dopo che è caduta nel vuoto la richiesta avanzata all'azienda dalle organizzazioni sindacali di applicare per l'intera platea la cigs a rotazione. La cigs a zero ora colpirà soprattutto il personale amministrativo dell'area dell'information technology e del commerciale. Per la compagnia, si legge nel testo del verbale, è necessario riconsiderare la struttura organizzativa dell'azienda in ogni ambito, sia nelle aree strettamente correlate al business (staff operations, ground, airport experience e maintenance, commerciale) sia in quelle di supporto (amministrazione finanza e controllo, risorse umane, legale, sistemi informativi). Nelle more dell'approvazione del piano commissariale, i trattamento di cigs sarà inizialmente richiesto sino alla data del 1 novembre prossimo. "Abbiamo siglato il mancato accordo - ha spiegato il rappresentante della Filt Cgil Fabrizio Cuscito - perchè eravamo indisponibili a siglare un'intesa che prevedesse la cassa integrazione a zero ore ed estendere su tutta la platea la cassa integrazione a rotazione. Su questo però l'azienda non ha fatto marcia indietro e non ci ha neanche presentato come avevamo chiesto, un programma di riqualificazione del personale che sarà interessato dalla cigs a zero ore".