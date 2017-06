ALITALIA: SI STRINGE SU ESAME OFFERTE, FUMATA NERA SU CIGS/ADNKRONOS (2)

16 giugno 2017- 17:59

(AdnKronos) - Le modalità e le tempistiche di applicazione della cigs, come ha detto il sindacalista, saranno differenti a seconda delle diverse aree. Inoltre non è ancora chiaro da quando scatterà il provvedimento. Per quanto riguarda invece piloti e assistenti di volo la partita è più semplice perchè i contratti di solidarietà cessati al momento dell'avvio della gestione commissariale si traducono di fatto in cassa integrazione a rotazione "spalmati" su tutta la platea del personale naviganti. Una procedura quella della cassa integrazione inevitabile, ha detto oggi il commissario straordinario Luigi Gubitosi. "I commissari straordinari di Alitalia - ha detto - sono impegnati a ridurre tutti i tipi di costi per salvare la compagnia, ma questo purtroppo non ci permette di non fare la cig. "Dobbiamo attaccare tutti i costi", ha detto Gubitosi in un'intervista televisiva. "La sicurezza - ha assicurato - è l'unica cosa che non toccheremo mai. Volando preferirei sempre volare con un pilota Alitalia".L'esame delle manifestazioni di interesse è, intanto, nel vivo. Le 33 offerte, una in più rispetto alle 32 annunciate, sono al vaglio dei commissari impegnati a verificarne i requisiti e l'idoneità in vista dell'apertura della data room, che avverrà entro la fine della prossima settimana. "Il nostro obiettivo - ha confermato Gubitosi - è la vendita in blocco. Cerchiamo un investitore interessato ad investire in Alitalia nel suo complesso. Vorremmo qualcuno del settore con cui fare sinergie, ma guarderemo comunque a tutte le offerte senza preconcetti".