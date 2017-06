ALITALIA: SI STRINGE SU ESAME OFFERTE, FUMATA NERA SU CIGS/ADNKRONOS (3)

16 giugno 2017- 18:00

(AdnKronos) - Ma Gubitosi è anche tornato a stigmatizzare l'astensione dal lavoro nel comparto dei trasporti. "Gli scioperi di venerdì d'estate sono da irresponsabili. Non ho capito bene perché si sciopera, è un regalo alla concorrenza", ha detto riaffermando l'impegno della compagnia a "trasformare in grigio un venerdì nero" contenendo le cancellazioni a soli 160 voli. Anche per il segretario generale della Cisl, Anna Maria Furlan, è "inutile scioperare per la situazione di Alitalia. E' il secondo danno che Cub e Cobas fanno su Alitalia". "Il diritto di sciopero è una cosa seria e come tale va trattato ma bisogna avere obiettivi chiari e rivendicazioni serie", aggiunge Furlan. "Sono assolutamente d'accordo con il commissario di Alitalia Gubitosi: è da irresponsabili in un venerdì estivo fare sciopero all'Alitalia sapendo, tra l'altro, le condizioni dell' azienda e lo sforzo che si sta facendo per rimetterla in sesto. E' assolutamente negativo per l'impresa e per i lavoratori e soprattutto per il turismo".