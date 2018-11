10 novembre 2018- 16:39 Alitalia: si stringe su offerte, prossima settimana si conclude esame/Adnkronos

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - Si stringono i tempi dell'esame delle offerte per l'acquisto di Alitalia. Dal 31 ottobre scorso, giorno in cui sono arrivate, i commissari straordinari della compagnia, Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Lagni stanno vagliando le proposte dei potenziali acquirenti. E il lavoro della terna commissariale si avvicina velocemente alle battute finali visto dovrebbe concludersi, secondo quanto indicano fonti vicine al dossier, entro la fine della prossima settimana con l'invio della relazione al comitato di sorveglianza del Mise. Il quale, sulla base di questa relazione, esprimerà il proprio parere, propedeutico alla decisione del dicastero sul soggetto con cui avviare la trattativa in esclusiva. Sul tavolo dei commissari ci sono le offerte vincolanti presentate da Fs spa ed Easyjet e quella non vincolante di Delta Airlines. Fuori dalla procedura è rimasta Lufthansa, che, dopo essersi fatta avanti ad aprile, non ha presentato l'offerta definitiva entro la scadenza di fine ottobre. Secondo notizie di stampa, il colosso tedesco non riterrebbe del tutto chiusa questa partita e, dopo un incontro tra il suo management e il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri, potrebbe tornare a valutare un suo ritorno in pista. Ma, interpellata dall'Adnkronos su questo nuovo eventuale scenario, Lufthansa si limita a un laconico 'no comment'. Fonti della compagnia ricordano, oggi, che la linea di Lufthansa è quella indicata dal ceo Carsten Spohr, il 30 ottobre scorso, presentando i risultati del terzo trimestre: "Non siamo intenzionati a considerare un investimento con lo Stato italiano", aveva detto. "Possiamo immaginare una partnership di natura commerciale", aveva quindi spiegato il ceo. In questi mesi, Lufthansa ha più volte ribadito di essere interessa a "un'Alitalia ristrutturata".