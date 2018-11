10 novembre 2018- 16:39 Alitalia: si stringe su offerte, prossima settimana si conclude esame/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ma c'è anche un'altra deadline che si avvicina: tra poco più di un mese, il 15 dicembre prossimo, scade il termine per il rimborso del prestito ponte da 900 milioni di euro. Non è esclusa la possibilità di un'ulteriore proroga, come giorni fa ha prospettato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Dario Galli. La compagnia conta, comunque, come hanno spiegato i commissari, di rimborsare il prestito con i soldi in cassa e con la vendita degli asset. Per i conti della compagnia, ottobre ha portato un'altra boccata d'ossigeno, con un'ulteriore crescita dei ricavi da traffico passeggeri. Rispetto a ottobre 2017, l'incremento è stato del 6,7%, trainato sia dai collegamenti internazionali che da quelli intercontinentali. In crescita anche i ricavi legati al settore cargo, aumentati a ottobre del 14% rispetto allo stesso mese del 2017.