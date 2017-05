ALITALIA: SINDACATI A GOVERNO, APRIRE TAVOLO DI CRISI TRASPORTO AEREO

12 maggio 2017- 12:55

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Aprire al più presto un tavolo di crisi sul tutto il settore del trasporto aereo. A chiederlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo in una lettera inviata ai ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Le quattro sigle, scrivono, "in riferimento alla grave e nota crisi che interessa la società Alitalia, nonché tutte le altre aziende del settore industriale del trasporto aereo ed in generale considerate le criticità strutturali che si manifestano anche a causa di un sistema che non appare essere omogeneamente regolato, sono a richiedere l’apertura di un tavolo di confronto ai massimi livelli non più rinviabile, atto ad identificare le cause dello stato dell’arte e definirne le più appropriate ed indifferibili soluzioni". "L’industria del trasporto aereo - sottolineano i sindacati - segna nei principali stati europei ed anche a livello mondiale eccellenti coefficienti di crescita e le previsioni del prossimo quinquennio sono ancora più positive. Per queste motivazioni il settore industriale del trasporto aereo deve assurgere a priorità dell’agenda di Governo, perché potenzialmente volano di crescita per l’economia del nostro Paese che è nostro dovere tentare di intercettare".