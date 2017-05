ALITALIA: SINDACATI, INCONTRO URGENTE SU SITUAZIONE COMPAGNIA

3 maggio 2017- 17:56

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Un incontro urgente sulla situazione di Alitalia. E’ quanto chiedono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e le associazioni professionali Anpac e Anpav in una lettera ai Commissari Straordinari del Gruppo Alitalia e per conoscenza ai ministri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e Trasporti e del Lavoro “a valle della richiesta di Amministrazione Straordinaria della Compagnia e delle conseguenti azioni procedurali messe in atto da parte dei Dicasteri competenti”.