24 ottobre 2018- 19:49 Alitalia: Siri, interesse per ora arriva dall'Europa

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Le manifestazioni di interesse ricevute per Alitalia "per ora arrivano dall’Europa". Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri rispondendo ad una domanda se le manifestazioni di interesse per Alitalia arrivino dall’Europa o da fuori.La compagnia, sottolinea Siri spiegando il ruolo dello Stato nel nuovo piano su Alitalia, "restituisce i soldi allo Stato e poi lo Stato deciderà che piccola parte di quei soldi destinerà in equity nella nuova newco. Nella newco lo Stato avrà un ruolo abbastanza piccolo, perché noi abbiamo detto fin dall’inizio che i nostri partner in questa nuova scommessa devono essere tutti partner industriali. Ferrovie è un partner industriale, ma non sarà l’unico". Alla richiesta se tra i partner della nuova newco ci saranno anche soggetti che si occupano già di traffico aereo il sottosegretario Siri ha risposto "sicuramente".