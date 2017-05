ALITALIA, SOSPESI GLI SCIOPERI DEL 12 MAGGIO

8 maggio 2017- 20:29

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - A seguito dell’incontro di oggi al ministero delle Infrastrutture, i sindacati Confael Assovolo Trasporto Aereo, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno sospeso gli scioperi proclamati per il prossimo 12 maggio. Ad annunciarlo una nota del Mit che sottolinea come, per quella data, sarà pertanto garantita la regolarità dei voli Alitalia e dei servizi nel settore aereo.