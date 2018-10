30 ottobre 2018- 12:32 **Alitalia: Spohr, non saremo co-investitori con governo italiano**

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Lufthansa non intende essere "co-investitore" con il Governo italiano nella ristrutturazione di Alitalia. E' questa la posizione del colosso tedesco indicata dal ceo Carsten Spohr nel corso della presentazione agli analisti dei conti del terzo trimestre. "Non saremo co-investitori con il governo in un vettore aereo in ristrutturazione", ha detto Spohr. Su un eventuale intervento in Alitalia, Lufthansa ha sempre spiegato di essere interessata a una nuova compagnia ristrutturata.