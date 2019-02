19 febbraio 2019- 18:11 Alitalia: stretta con Delta e Easyjet per trattativa esclusiva, si lavora a newco/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - L'azionariato italiano vedrebbe le Ferrovie con una quota che potrebbe arrivare fino al 30% mentre quella del Mef sarebbe compresa tra il 15 e il 20%. Rimarrebbe da 'coprire' una quota intorno al 10% e per questo si guarda ad altre aziende pubbliche. Leonardo, anche ieri, ha escluso un suo possibile intervento. Non entrerà nel capitale Cdp, come ha confermato il vicepremier Luigi Di Maio ai sindacati, mentre, invece, potrebbe scendere in campo per finanziare l'acquisto o il leasing di nuovi aerei.Secondo le indiscrezioni, il piano di Delta prevederebbe un'Alitalia un po' più piccola con una flotta che passerebbe da 118 a 110 aerei. L'interesse della compagnia americana sarebbe focalizzato soprattutto sul lungo raggio mentre EasyJet, considerato il proprio core business, guarda a quello di medio e breve raggio. Quanto poi alle Fs, uno degli obiettivi strategici indicati fin dall'inizio è quello di sviluppare sinergie aereo-treno. E' un lavoro complesso e non certo in discesa quello che i potenziali partner devono svolgere in questi giorni per poter gettare le basi e porre le condizioni per arrivare a un'intesa per una trattativa in esclusiva. Fonti sindacali fanno notare, tra l'altro, come anche oltreoceano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori abbiano acceso i fari sull'operazione. I piloti di Delta, spiegano, concertano con l'azienda le decisioni al di fuori dal territorio nazionale per evitare una contrazione dell'attività interna rispetto ad una espansione altrove. Secondo un accordo vigente, un'eventuale crescita di vettori partecipati deve essere bilanciata da una crescita diretta di Delta. Ad esempio, dicono ancora, se Alitalia fa due voli in più sugli Usa, Delta deve crescere allo stesso livello. Insomma, osservano, è un bel rebus da risolvere.