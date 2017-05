ALITALIA: STRETTA SU BANDO, ATTESA PUBBLICAZIONE ENTRO 18 MAGGIO

15 maggio 2017- 18:28

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per la pubblicazione del bando di gara per la vendita di Alitalia. Si avvicina l''ora x' per l'apertura della procedura di cessione, che cadrà a metà settimana, a quindici giorni dall'avvio dell'amministrazione straordinaria, come previsto dalla road map delineata dai tre commissari, che indicava il termine del 17-18 maggio. Mercoledì sera, annunciano fonti del Mise, il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, vedranno i commissari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, per il via libera al bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è, dunque, di fatto pronto e si starebbe lavorando alle ultime limature in vista della sua validazione al Mise. Come hanno spiegato i commissari nei giorni scorsi, sarà un bando ad "ampio spettro" con l'obiettivo di vendere l'azienda nel suo complesso in un'ottica di rilancio e sviluppo industriale. Una linea confermata oggi dal commissario Luigi Gubitosi. Nella fase di gestione commissariale, "Alitalia dovrà essere artefice del proprio destino. Dobbiamo continuare a gestirla in un'ottica di lungo periodo", sottolinea Gubitosi parlando a 'Report' su Rai3. In questo modo, la compagnia potrà "attrarre partner con cui rafforzarsi". E, aggiunge, "qualche idea ce l'abbiamo ma se dopo una settimana avessimo risolto tutto, altro che commissari straordinari, saremmo commissari miracolosi". Una volta pubblicato il bando di gara, si attendono le manifestazioni di interesse. Una volta vagliate, si aprirà la data room entro la metà di giugno e, sulla base della due diligence, i potenziali acquirenti procederanno a presentare le offerte non vincolanti entro il mese di luglio. Successivamente, si dovrebbe aprire la gara con la valutazione delle migliori offerte in vista della presentazione delle offerte vincolanti a ottobre.