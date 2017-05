ALITALIA: STRETTA SU BANDO, ATTESA PUBBLICAZIONE ENTRO 18 MAGGIO (2)

15 maggio 2017- 18:28

(AdnKronos) - Oltre alla pubblicazione del bando, il lavoro dei tre commissari procede a ritmi serrati. "Stiamo toccando tutta l'azienda dal lato costi, partendo dal costo del carburante perché ci sono dei contratti di copertura fatti a livello superiore a quelli di mercato, circa del 20% in più, e quindi stiamo cercando di sciogliere i contratti con i poteri che ha l'amministrazione straordinaria", spiega Gubitosi.Intanto, un altro commissario, Enrico Laghi, scende in campo replicando alle polemiche sui suoi incarichi e sui suoi presunti ruoli rivestiti nella vecchia Alitalia. Laghi, "non è mai risultato né indagato, né oggetto di avvisi di garanzia", precisato fonti vicine al commissario in riferimento a notizie riguardanti la vicenda relativa alla vecchia Alitalia e all’azione di responsabilità proposta dall'ex commissario Augusto Fantozzi. Sul caso venne in seguito aperta una indagine della magistratura romana. "A Report, che solleva il caso di una incompatibilità del neo-commissario, Laghi - puntualizzano le stesse fonti in una nota - precisa che non ha mai avuto funzioni di gestione della compagnia aerea e non ha mai ricoperto ruoli di amministrazione, direzione o controllo di Alitalia–SAI, società attualmente sotto amministrazione straordinaria e per questo la sua nomina è perfettamente compatibile con gli incarichi precedenti, come avvenuto già in diversi altri casi di amministrazione straordinaria".