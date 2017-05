ALITALIA: TARLAZZI, CONTROLLO GESTIONE A DIPENDENTI, AL LAVORO SU PROGETTO (2)

22 maggio 2017- 15:16

(AdnKronos) - "Il punto fondamentale è il controllo della gestione da parte dei dipendenti", evidenzia ancora Tarlazzi che tiene anche a sottolineare il fatto che il modello al quale si sta lavorando non preveda l'ingresso dei dipendenti nel consiglio di amministrazione, come era accordo nel 1996 dopo l'accordo tra l'allora ad Domenico Cempella e i sindacati. "Quello è un modello superato; noi guardiamo, appunto, a un modello duale alla tedesca", dice. "Ma il nostro progetto prevede anche l'ingresso nel capitale aziendale dello Stato con una quota di minoranza della stessa misura della quota dei dipendenti", riferisce ancora Tarlazzi.Intanto, in vista di un confronto con l'azienda sul fronte della contrattazione, "visto che le retribuzioni dei dipendenti Alitalia non costituiscono un problema non è un problema, occorre, se mai, pensare a un congelamento delle attuali retribuzioni. Questo - conclude Tarlazzi - può rappresentare un elemento di certezza per i nuovi investitori".