29 ottobre 2018- 10:46 Alitalia: Tarlazzi (Uilt), aspettiamo garanzie da Governo

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "E' mai possibile che apprendiamo più notizie dalla stampa che dal Governo?". Così il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, mentre sta per iniziare un nuovo confronto al Ministero del Lavoro per la proroga della Cassa integrazione Straordinaria Alitalia. Il progetto di sviluppo di Alitalia, rileva, "è fondamentale per il Paese, ma finora l’impegno del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio di coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori in ogni sua fase, non ha trovato applicazione".Con l'azienda, rileva Tarlazzi, "stiamo negoziando la riduzione dei numeri delle persone che saranno coinvolte nel processo di Cigs, trattativa che si concluderà entro il 31 ottobre, così come anche alcuni elementi importanti di carattere contrattuale."Manca solo il confronto col Governo - conclude il segretario - dal quale dobbiamo avere le necessarie garanzie affinché il progetto di sviluppo della compagnia sia serio e senza esuberi di personale in azienda, ma bensì con prospettive per nuova occupazione".