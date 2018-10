4 ottobre 2018- 18:14 Alitalia: Tarlazzi (Uilt), bene convocazione, pronti a collaborare

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - “Apprezziamo la convocazione da parte del ministro Di Maio dei sindacati confederali, che l’avevano sollecitata da tempo”. A dichiararlo è il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, assicurando che la propria federazione “è pronta a collaborare per trovare soluzioni che diano un futuro di sviluppo ad Alitalia e a tutti i suoi lavoratori, personale di terra e personale navigante, che sono stati determinanti per invertire la sorte della Compagnia in tutto questo periodo gestito dai Commissari". " Periodo - conclude Tarlazzi – che ha dimostrato che se ben gestita, Alitalia è un asset strategico capace di dare grandi soddisfazioni al Paese”.