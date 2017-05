ALITALIA: TIMORI PER CALL CENTER PALERMO, ALMAVIVA CONVOCA SINDACATI

5 maggio 2017- 13:33

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - La vertenza Alitalia preoccupa i lavoratori del sito palermitano di Almaviva. "Si tratta di uno dei principali committenti dell'unità produttiva, un'eventuale insolvenza avrebbe impatti devastanti su un conto economico già non incoraggiante - sottolinea Eliana Puma, coordinatore nazionale per i call center della Fistel Cisl - Sarebbe un film già visto: nell'ultima crisi della compagnia aerea, l’azienda di call center subì perdite per 7 milioni di euro, mai recuperate". Intanto Almaviva ha convocato per martedì 9 maggio le Rsu di Palermo e le segreterie territoriali dei sindacati. "Siamo molto preoccupati per questa convocazione che non arriva di certo a sorpresa alla luce dei dati allarmanti che si registrano sul sito - prosegue Puma - Negli ultimi mesi l'azienda ha fatto ricorso in maniera continua all'ammortizzatore sociale denominato Fis, con la conseguenza che a causa della mancata anticipazione aziendale, i lavoratori ricevono buste paga dimezzate e non vi è alcuna certezza sui tempi di erogazione da parte dell'Inps delle quote di sua competenza. Attendiamo ancora il versamento delle competenze del mese di febbraio". Il timore è che Almaviva "voglia chiedere ai lavoratori di Palermo ulteriori sacrifici, dopo la scadenza degli attuali ammortizzatori intorno alla metà di giugno".