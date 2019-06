12 giugno 2019- 12:42 **Alitalia: Toninelli, 'Atlantia? ci interessano dipendenti e non parlare in tv**'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Non parlo di Alitalia perché non abbiamo ancora chiuso il dossier. Ci interessano le migliaia di dipendenti e non parlare ad un programma televisivo". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde così ai cronisti che gli chiedono un commento alle parole del vicepresidente Matteo Salvini sul coinvolgimento di Atlantia nella nuova Alitalia.