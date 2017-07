ALITALIA: TORNANO COLLEGAMENTI PER CROAZIA DOPO DUE ANNI

6 luglio 2017- 17:25

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Alitalia, dopo due anni di assenza, torna a volare in Croazia. Durante l’estate, la Compagnia italiana avvierà due nuovi collegamenti diretti da Roma verso Spalato (da domani 7 luglio) e Dubrovnik (dal 23 luglio). Entrambi i servizi saranno operativi con due frequenze settimanali fino al 10 settembre; sulle rotte per la Croazia voleranno aerei Airbus 319 e 320. Alitalia rafforza così la propria offerta verso due fra le mete turistiche estive più popolari fra i viaggiatori italiani: secondo i dati riportati dall’Ente nazionale del turismo croato (HTZ), infatti, nel 2016 gli arrivi sono stati pari a 15,6 milioni, di cui 13,8 milioni dall'estero (+8,7% rispetto al 2015). L’Italia si è posizionata al quinto posto per numero di turisti, con 1.119.000 visitatori italiani arrivati nelle splendide destinazioni croate, in particolare nel periodo estivo.I voli Roma-Spalato, si legge in una nota, saranno attivi il venerdì e la domenica (nel mese di luglio); ad agosto e a settembre i voli opereranno il martedì e la domenica. A seconda dei giorni, la partenza da Roma Fiumicino sarà la mattina presto o a metà giornata, mentre il decollo da Spalato avverrà durante la mattinata o nel primo pomeriggio. La durata del volo è di un’ora e dieci minuti. I collegamenti fra Roma e Dubrovnik opereranno il martedì (con partenza da Fiumicino alle 16 e da Dubrovnik alle 18.10) e la domenica (decollo da Roma alle 6.50, partenza da Dubrovnik alle 9). La durata del volo è di un’ora e venti minuti.I soci del programma MilleMiglia potranno accumulare e spendere miglia anche su queste nuove tratte. I biglietti da e per Spalato e Dubrovnik sono in vendita su alitalia.com, chiamando il Customer Center Alitalia al numero 89.20.10, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali.