ALITALIA: TORNANO VOLI ROMA-TRAPANI DALL'8 LUGLIO

7 luglio 2017- 12:50

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Alitalia riprende i collegamenti diretti Roma-Trapani dall’8 luglio, dopo due anni di assenza. I nuovi voli saranno operativi fino al 17 settembre, con due frequenze settimanali nei mesi di luglio e settembre (il sabato e la domenica) e collegamenti giornalieri per tutto il mese di agosto. Con questo nuovo servizio, si legge in una nota, Alitalia rafforza la propria offerta sulla Sicilia Occidentale, aggiungendo alla propria rete di destinazioni una popolare meta balneare molto apprezzata dai turisti italiani e stranieri. Da Trapani, inoltre, si possono raggiungere facilmente le più famose destinazioni turistiche della regione come, ad esempio, San Vito Lo Capo, Erice, Favignana e le altre Isole Egadi.I voli Roma-Trapani saranno effettuati con aerei Airbus A319. Gli orari dei voli variano a seconda del giorno di partenza e possono essere consultati sul sito alitalia.com. I soci del programma MilleMiglia potranno accumulare e spendere miglia anche con questi nuovi collegamenti. I biglietti dei voli da e per Trapani sono in vendita su alitalia.com, chiamando il Customer Center Alitalia al numero 89.20.10, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali.