ALITALIA: TOUR DE FORCE PER COMMISSARI, DOMANI INCONTRANO LUFTHANSA/ADNKRONOS

16 gennaio 2018- 18:15

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Nuovo round di incontri in vista della vendita di Alitalia. Dopo il vertice con il Governo di ieri al Mise, che ha fissato l'obiettivo di approfondire tutte le manifestazioni di interesse prima di poter procedere ad una negoziazione in esclusiva, i commissari straordinari si preparano a una nuova missione: domani la tappa in agenda è a Francoforte dove incontreranno i vertici di Lufthansa, salvo rinvii dell'ultim'ora, e a questa dovrebbe seguire, secondo indiscrezioni già dopodomani, l'incontro con i rappresentanti di Air France-Klm. Due appuntamenti decisamente di peso: la compagnia tedesca è scesa in pista fin dalla prima ora ma l'offerta presentata per la parte aviation non è risultata soddisfacente e ora si tratta di capire se ci sono i margini per un rilancio; il vettore franco-olandese è, invece, è tornato alla ribalta solo negli ultimi giorni e ora va sondato il suo reale interesse e cosa è disposto a mettere sul piatto. La scorsa settimana la terna commissariale ha incontrato negli Usa i rappresentanti di Delta Air Lines e del fondo di private equity Cerberus. Se quest'ultimo è già da mesi in pista, avendo manifestato il proprio interesse per l'acquizione dell'intera compagnia dopo la scadenza dei termini di metà ottobre per la presentazione delle offerte vincolanti, Delta è, invece, spuntata, come Air France Klm, in quest'ultima fase, nella rosa dei potenziali acquirenti.