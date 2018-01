ALITALIA: TOUR DE FORCE PER COMMISSARI, DOMANI INCONTRANO LUFTHANSA/ADNKRONOS (2)

16 gennaio 2018- 18:15

(AdnKronos) - Una rosa che riserva anche la sorpresa di un outsider come Wizz Air, la compagnia low cost dell'Europa centrale ora in una fase di forte espansione, che avrebbe chiesto di accedere dai dati aziendali. Wizz Air ha chiuso il 2017 con un record per numero di passeggeri: ha trasportato oltre 28 milioni di passeggeri, circa il 24% in più rispetto al 2016. Per il 2018, annuncia un altro anno di espansione. Grazie all'arrivo di 14 nuovi aeromobili il totale dei velivoli è salito a quota 88. Ma la compagnia ungherese punta a rafforzare la sua presenza anche sul mercato italiano. Lo scorso anno ha trasportato 4,6 milioni di passeggeri sulle rotte italiane a basso costo, registrando una crescita del 23% e ha annunciato il lancio di quattro nuove rotte nel 2018, arrivando ad offrire un totale di 5,7 milioni di posti disponibili in Italia, il 12% in più rispetto all'anno precedente.