ALITALIA: TRE OFFERTE SUL TAVOLO, ATTESA PER TRATTATIVA IN ESCLUSIVA/ADNKRONOS (2)

8 gennaio 2018- 19:50

(AdnKronos) - Il dato positivo è rappresentato dal prestito ponte che in questo momento, di fatto, non è ancora stato intaccato. "Abbiamo fatto un prestito ponte che nell’insieme vale 900 milioni - ricorda - e che per fortuna in questo momento è intonso perché i commissari hanno lavorato bene, hanno tagliato molti costi, e quindi la situazione è stabile. Però Alitalia non ce la fa da sola - avverte - basta un aumento del prezzo del carburante o anche semplicemente il fatto di entrare nella bassa stagione che si bruciano soldi. Abbiamo bisogno che questa storia di Alitalia trovi una conclusione". Sempre in allerta sono i sindacati che chiedono di essere convocati quando arriverà dai commissari l'annuncio dell'avvio della trattativa in esclusiva. “Serve un progetto industriale sostenibile per il Paese”, afferma il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil Fabrizio Cuscito. “Si continua a parlare delle cifre relative alla vendita, ma come sindacato chiediamo, indipendentemente da chi sarà l’acquirente, un piano industriale di sviluppo ed il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi in Alitalia e nell’indotto aeroportuale”.A guardare con favore al matrimonio con Lufthansa è poi l'Associazione nazionale piloti, per la quale questo rappresenta "l’unica soluzione valida". Tuttavia, avverte, "sarebbe un azzardo vendere l’intera azienda alla compagnia tedesca": "Il nostro Paese, con il suo enorme potenziale turistico non può permettersi - sottolinea Marco Veneziani, fondatore di Anp - di perdere il controllo della compagnia. E’ auspicabile una soluzione che sia finalizzata ad una 'unione' fra le due aziende".