ALITALIA: TRE OFFERTE SUL TAVOLO, ATTESA PER TRATTATIVA IN ESCLUSIVA/ADNKRONOS (3)

8 gennaio 2018- 19:50

(AdnKronos) - E proprio oggi, Lufthansa, la principale candidata all'acquisizione di Alitalia, annuncia un massiccio piano di assunzioni, circa 8000 nel 2018. Di questi la metà saranno assistenti di volo e circa 900 i piloti. Ad oggi il colosso tedesco conta una forza lavoro di 130 mila addetti. Circa 2700 neo assunti sono destinati a Eurowings, la compagnia low cost in forte crescita. Una parte dei nuovi dipendenti arriverà dall'ex rivale Air Berlin, la compagnia dichiarata insolvente l'agosto scorso e in parte acquisita da Lufthansa. Il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, ha già indicato che per la compagnia il 2017 è stato un anno record sia in termini di profitti che di numero di passeggeri. Intanto, parte domani il confronto tra Ryanair e l'Anpac per il riconoscimento della rappresentanza dei piloti e la negoziazione del contratto collettivo italiano. L'appuntamento è fissato alle ore 14 presso un hotel a Roma. Si tratta del primo incontro tra la rappresentanza dei piloti Anpac e i vertici della compagnia low cost irlandese.